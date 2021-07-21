У двух третей жителей Индии уже есть антитела к коронавирусу

Две трети жителей Индии, старше шести лет, переболели COVID-19 и выработали антитела к болезни.

Об этом со ссылкой на данные ведущего исследовательского центра Индии «Индийского совета медицинских исследований», пишет Синьхуа.

Отмечается, что по данным исследования, 67,6% людей, которые присоединились к нему, имели антитела к COVID-19.

«Однако, это свидетельствует, что около 400 млн индусов до сих пор угрожает болезнь», — говорится в материале.

Учитывая это в правительстве призвали жителей страны следовать указаниям органов здравоохранения и сделать прививку.

«В исследовании, которое длилось в июне и июле, приняли участие 36227 человек старше шести лет, в том числе 7252 медработники», — заключает агентство.

Напомним хотя в течение последних недель количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Индии существенно упала, в стране продолжают ежедневно регистрировать десятки тысяч новых больных и сотни смертей. С начала пандемии болезнь унесла жизни почти 415 тысяч индусов.