У двух третей жителей Индии уже есть антитела к коронавирусу

Две трети жителей Индии, старше шести лет, переболели COVID-19 и выработали антитела к болезни.
Об этом со ссылкой на данные ведущего исследовательского центра Индии «Индийского совета медицинских исследований», пишет Синьхуа.
Отмечается, что по данным исследования, 67,6% людей, которые присоединились к нему, имели антитела к COVID-19.
«Однако, это свидетельствует, что около 400 млн индусов до сих пор угрожает болезнь», — говорится в материале.
Учитывая это в правительстве призвали жителей страны следовать указаниям органов здравоохранения и сделать прививку.
«В исследовании, которое длилось в июне и июле, приняли участие 36227 человек старше шести лет, в том числе 7252 медработники», — заключает агентство.
Напомним хотя в течение последних недель количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Индии существенно упала, в стране продолжают ежедневно регистрировать десятки тысяч новых больных и сотни смертей. С начала пандемии болезнь унесла жизни почти 415 тысяч индусов.
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