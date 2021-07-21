Госбюро расследований провело обыски еще в одном департаменте Кличко

Следователи ГБР проверяют причастность должностных лиц Министерства молодежи и спорта, Департамента молодежи и спорта КГГА, КП «Спортивный комплекс» и двух предприятий к присвоению бюджетных средств при реконструкции объектов спортивной инфраструктуры Киева.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, должностные лица министерства и КГГА обеспечили победу в тендерах на проведение соответствующих работ двум подчиненным себе предприятиям.

После заключения договоров эти предприниматели вступили в сговор с чиновниками коммунального предприятия «Спортивный комплекс».

При выполнении договоров были приняты и оплачены товарно-материальные ценности, которые не были предусмотрены сметной документацией и фактически не поставлялись. Также были оплачены строительные работы, которые вообще не выполнялись либо не проводились в полном объеме. А стоимость работ, которые все же предоставлялись в рамках договоров, была значительно завышенной, утверждают в Бюро.

Работники ГБР провели обыски в Департаменте молодежи и спорта КГГА, КП «Спортивный комплекс» и на двух предприятиях. «Была изъята документация, рабочая переписка, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность и т.д.», — отмечается в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 5 ст. 191 УК (злоупотребление властью и присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сейчас устанавливается полная сумма ущерба, нанесенного государству действиями чиновников и предпринимателей, добавили в ГБР.