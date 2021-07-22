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В Украине уже продали почти 2,5 тысячи га сельхозземли

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В Украине уже продали почти 2,5 тысячи га сельхозземли

С момента запуска рынка земли 1 июля и по состоянию на утро 22 июля в Украине проведено 1,6 тыс. земельных транзакций на участки с/х назначения общей площадью 2,44 тыс. га, лидеры по количеству заключенных договоров — Полтавская и Харьковская и области, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия на сайте в четверг.

Уточняется, что по суммарной площади проданных земельных участков лидирует Полтавская область с показателем 506,6 га, за ней следуют Харьковская (310,7 га), Винницкая (218,6 га), Кировоградская (194,0 га) и Черниговская (157,3 га) области.

Минагрополитики добавляет, что с начала запуска земельного рынка от нотариусов поступило 4,48 тыс. заявок на доступ к Государственному земельному кадастру с целью онлайн-проверки законности покупки земельных участков. Из них 3,89 тыс. заявок согласовано, 0,01 тыс. находятся в очереди на рассмотрение, 0,52 тыс. отказано в доступе. Всего в стране насчитывается более 6 тыс. нотариусов.

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Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.

рынок земли
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