В Кремле прокомментировали планы ФРГ продлить транзит газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вспомнил фразу «без меня меня женили», говоря о намерении ФРГ использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из РФ через Украину.

«Также в этой бумаге (в заявлении ФРГ и США по «Северному потоку — 2» — Ред.) идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект... по-русски это «без меня меня женили», — сказал он сегодня журналистам.

По словам Пескова, Россия хотела бы видеть в заявлении ФРГ и США посыл Украине о необходимости обеспечить экономически целесообразные условия для продолжения транзита газа из РФ.

«Мы бы хотели, предпочли бы увидеть также в совместном заявлении и посыл Украине о том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита», — сказал он.