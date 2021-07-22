В Кремле прокомментировали планы ФРГ продлить транзит газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вспомнил фразу «без меня меня женили», говоря о намерении ФРГ использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из РФ через Украину.
«Также в этой бумаге (в заявлении ФРГ и США по «Северному потоку — 2» — Ред.) идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект... по-русски это «без меня меня женили», — сказал он сегодня журналистам.
По словам Пескова, Россия хотела бы видеть в заявлении ФРГ и США посыл Украине о необходимости обеспечить экономически целесообразные условия для продолжения транзита газа из РФ.
«Мы бы хотели, предпочли бы увидеть также в совместном заявлении и посыл Украине о том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита», — сказал он.
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