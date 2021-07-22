Меркель прокомментировала соглашение с США по «Северному потоку-2»

Соглашение ФРГ и США по проекту газопровода «Северный поток-2» не отменяет все разногласия между сторонами по этой проблеме, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Я думаю, что соглашение с администрацией США не закрепляет расхождение мнений, но оно также не отменяет все разногласия (между сторонами — Ред.). Разногласия остаются, что мы видели по реакциям вчера», — сказала она на пресс-конференции, сообщает Интерфакс.

Меркель также назвала соглашение «хорошим шагом» для обеих сторон.

При этом она напомнила о важности для Берлина, чтобы Украина оставалась транзитной страной для транспортировки газа.

Кроме этого, канцлер вновь озвучила надежды ФРГ, что РФ не будет использовать этот проект в качестве оружия.

Накануне США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме «Северного потока-2». В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.