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«Укрзализныця» потратит 86 миллионов на Deutsche Bahn и других советчиков

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«Укрзализныця» потратит 86 миллионов на Deutsche Bahn и других советчиков

Министерство инфраструктуры ищет через Prozorro 10 консультантов в сфере железных дорог, ими могут стать не только сотрудники из Deutsche Bahn, в общем планируется потратить 86 миллионов гривен.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий Лига.Бизнес.

Согласно конкурсной документации, УЗ ищет минимум 10 консультантов с опытом внедрения проектов по повышению операционной эффективности железных дорог.

Отмечается, что эти консультанты должны владеть украинским или русским языком.

«Мы объявили конкурс на консалтинг и выбираем консультанта. Кроме Deutsche Bahn в нем может участвовать еще много консультантов. Я знаю, что свои услуги готовы предложить компаний семь», — сказал Криклий.

Отвечая на вопрос, откуда взялась сумма в 86 млн грн (ранее озвучивалась цифра в 1,5 млн евро), министр пояснил, что 1,5 млн евро предлагал Deutsche Bahn.

«Сейчас речь идет о более широком сотрудничестве. Что-то могут взять на себя Deutsche Bahn, что-то другие компании. У Deutsche Bahn экспертиза широкая, но не по всем направлениям... Может быть консорциум. Какая цифра будет по итогам торгов и почему она так рассчитывалась, не могу сказать — это компетенция УЗ», — подчеркнул Криклий.

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Напомним, 5-го февраля «Укрзализныця», немецкая железная дорога «Deutsche Bahn» и ее компания-подразделение по консалтингу «DB Engineering & Consulting» подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки.

Владислав Криклий, УЗ, Deutsche Bahn
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