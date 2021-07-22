Кандидат на пост канцлера ФРГ признала, что сделка по «Северному потоку – 2» невыгодна Украине

Cопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" и кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок заявила, что достижение договоренности с США по «Северному потоку — 2» не решает проблем безопасности Украины. Такое мнение она выразила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого в четверг приводит агентство DPA.

«Это совместное заявление не является решением, особенно для безопасности Украины», — отметила Бербок.

При этом она уточнила, что строительство трубопровода еще не полностью одобрено с учетом требований ЕС в отношении разделения и доступа третьих сторон.

«Он все еще находится в руках Германии», — подчеркнула Бербок.