Протасевич заявил, что протесты в Беларуси организовали Telegram-каналы

Уличные протесты в Беларуси после президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года, были организованы Telegram-каналами. Об этом в четверг в интервью литовскому изданию Vakaro Zinios заявил один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
«Протесты организовали и координировали Telegram-каналы. Именно они были тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы», — заявил он.
В настоящее время, по словам Протасевича, поднявшаяся на этой протестной волне белорусская оппозиция утратила курс. «Когда стало понятно, что имеющимися средствами Лукашенко свергнуть не удастся, а протесты выдохлись, в рядах оппозиции началась внутренняя борьба. Сегодня белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым фактически убивает сама себя», — утверждал он.
Протасевич считает, что применяя политику санкций против Минска, ЕС, возможно, того не желая, подталкивает Беларусь на более тесные связи с Россией. «Санкции не только ухудшают экономическое положение Беларуси, но и стимулируют ее интеграцию с Россией. На Западе, говоря о новых мерах воздействия на Беларусь, этого не понимают или не хотят понять», — рассуждал блогер.
23 мая Протасевич был задержан в Минске после того, как самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Беларуси из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. На борту самолета находился разыскиваемый властями как один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.
В конце июня Протасевич был переведен из СИЗО под домашний арест.
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