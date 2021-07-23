Франция снова пускает украинских туристов

Правительство Франции открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. На въезде: свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный тест», — написал Кулеба в Twitter в пятницу.

Сайт tripadvisor.mfa.gov.ua Министерства иностранных дел Украины информирует, что Украина внесена в перечень стран так называемой «зеленой» зоны, поэтому въезд граждан Украины во Францию происходит в соответствии с иммиграционными правилами Министерства внутренних дел Франции (https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement -et-de-voyage).

В частности, нет ограничений для въезда, если гражданин Украины вакцинирован одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции. К их числу относятся вакцины Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson&Johnson. При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и 7 дней с момента второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами — Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield).

Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию, и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевшими Covid-19.

В случае если гражданин Украины не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда. Указанные условия въезда применяются как к взрослым, так и к детям (старше 12 лет).