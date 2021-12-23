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ВСУ будет стрелять в ответ в случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе

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ВСУ будет стрелять в ответ в случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе

Вооруженные силы Украины абсолютно поддерживают решение о возвращении к полноценному соблюдению мер по усилению режима прекращения огня на Донбассе от 22 июля 2020 года, однако в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, военным не запрещается открывать огонь в ответ, подчеркнул главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Наши военные как выполняли, так и продолжают выполнять задания. Они охраняют свою родину, защищают своих мирных жителей, защищают сами себя. Конечно, если будет угроза жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, военные должны делать то, что они должны делать и то, что они делали. Но снова-таки обращаю внимание, что мы люди военные, мы абсолютно поддерживаем введенный режим прекращения огня, который, конечно, даст возможность избежать потерь, которые могли бы быть», — сказал Залужный журналистам на презентации концепции наградной системы главнокомандующего Вооруженных сил Украины к 30-й годовщине ВСУ в Киеве, отвечая на вопрос о том, могут ли украинские военные отвечать на провокации.

Он уточнил, что открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны российских наемников украинским военным режим прекращения огня не запрещает.

«Им никто в ответ стрелять и не запрещает. Еще раз обращаю внимание, что речь идет там не о запрете вести огонь в ответ, а о режиме прекращения огня, о его соблюдении», — указал Залужный.

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Как сообщалось, 22 декабря в рамках заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны на уровне глав делегаций выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что решение участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе вернуться к полноценному соблюдению мер по усилению режима прекращения огня является шагом к деэскалации.

ВСУ, Донбасс, Валерий Залужный
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