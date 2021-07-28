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Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации

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Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации для исправления допущенных ошибок реформы.

«Безусловно, в процессе проведения децентрализации мы видим не только успехи, но видим и недочеты, которые сперва могли быть просто незаметными. Я убежден, что после завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо осуществить подробный аудит. И прежде чем перейти к следующему этапу, нужно исправить допущенные ошибки. В каком-либо случае могут быть просчеты», — заявил Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Децентрализация», сообщает Интерфакс-Украина.

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По его словам, в настоящее время этим занимаются в Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины, который постепенно становится аналитическим и практическим инструментом помощи в процессе углубления децентрализации и связей между центральными и региональными органами власти.

децентрализация, Владимир Зеленский
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