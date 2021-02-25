Войти
Зеленский обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО
официально
Зеленский обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО
Байден отменил еще один резонансный указ Трампа
решение
Байден отменил еще один резонансный указ Трампа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Зеленский призвал нардепов принять изменения в Конституцию по децентрализации

231
Зеленский призвал нардепов принять изменения в Конституцию по децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады принять изменения в Конституцию Украины в части децентрализации и отметил, что префекты должны стать залогом унитарного устройства страны.

«Мы должны принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь, в частности, идет об институте префектов и ликвидации местных администраций. Мы стремимся, чтобы ряд вопросов в городах решали не чиновники в столичных кабинетах, а непосредственно те люди, которые живут в тех или иных регионах страны...Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов Украины в каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства», — сказал Зеленский на заседании Совета развития громад и территорий в четверг в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, президент призвал депутатов, вне зависимости от фракций, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации.

Читайте также: Зеленский обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО

«Я хотел бы призвать депутатов Верховной Рады... и особенною когда речь идет об изменениях в Конституцию Украины... не только от фракции „Слуга народа“, от всех депутатских фракций и групп, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации. Отбросить, наконец, все политические лозунги... Эти изменения обсуждались с лидерами местного самоуправления, с нашими украинскими учеными, экспертами на протяжении последнего года. Время переходить от обсуждений к настоящим действиям», — подчеркнул глава государства.

децентрализация, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 февраля 2021
Среда, 24 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016