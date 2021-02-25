Зеленский призвал нардепов принять изменения в Конституцию по децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады принять изменения в Конституцию Украины в части децентрализации и отметил, что префекты должны стать залогом унитарного устройства страны.

«Мы должны принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь, в частности, идет об институте префектов и ликвидации местных администраций. Мы стремимся, чтобы ряд вопросов в городах решали не чиновники в столичных кабинетах, а непосредственно те люди, которые живут в тех или иных регионах страны...Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов Украины в каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства», — сказал Зеленский на заседании Совета развития громад и территорий в четверг в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, президент призвал депутатов, вне зависимости от фракций, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации.

«Я хотел бы призвать депутатов Верховной Рады... и особенною когда речь идет об изменениях в Конституцию Украины... не только от фракции „Слуга народа“, от всех депутатских фракций и групп, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации. Отбросить, наконец, все политические лозунги... Эти изменения обсуждались с лидерами местного самоуправления, с нашими украинскими учеными, экспертами на протяжении последнего года. Время переходить от обсуждений к настоящим действиям», — подчеркнул глава государства.