Рохов назвал ключевую ошибку закона Зеленского о децентрализации

Основатель Школы мэров, эксперт по децентрализации Руслан Рохов назвал ключевую ошибку законопроекта «Слуг народа» о децентрализации власти в Украине.
Об этом он рассказал, во время беседы с политологом, экспертом по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрием Романенко.
«Если пройтись по ключевым моментам, не политическим, а с точки зрения логического завершения реформы (децентрализации — ред.), то первое и ключевое — это то, что фактически создается новый институт — префекта, который, вроде бы, должен был наоборот создать лучшие условия для местного самоуправления, избавив самую сильную фигуру в украинской системе государственной власти — главу Госадминистрации — важных влияний, которые у него были», — сказал Рохов.
Как отметил эксперт, вместо того, чтобы законодательно сделать префекта просто контролером, который бы следил за законностью решений, закон о децентрализации давал ему практически неограниченную власть.
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