На Прикарпатье самолет упал на жилой дом, есть жертвы

В Ивано-Франковской области на частный жилой дом упал спортивный легкомоторный самолет, в результате чего погибли 4 человека, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего 4 человека погибли», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что пожар, который начался после падения самолета был успешно локализован. К тушению были привлечены 10 человек и 3 ед. техники ГСЧС.
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