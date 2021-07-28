В упавшем на частный дом самолете погибли пилот-украинец и трое иностранцев

Полицейские в Ивано-Франковской области устанавливают обстоятельства падения спортивного самолета модели WT-10 Advantic в селе Шепаровцы Коломыйского района, в результате чего погибли четыре человека.

«В дежурную часть в 13:40 поступило сообщение о том, что в селе Шепаровцы Коломыйского района частный дом упал спортивный самолет. В результате погиб пилот и три пассажира. На момент аварии в доме, который загорелся, людей не было. По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев», — сказано в сообщении на сайте полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что сейчас на месте инцидента работают следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства аварии.

По результатам первоочередных следственных действий будет принято решение о правовой квалификации события.

По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области на частный жилой дом упал спортивный легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека, находящиеся внутри транспортного средства.