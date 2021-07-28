Байден принял Тихановскую в Белом доме

Президент США Джо Байден сообщил, что встретился в среду с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Белом доме.

«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и универсальным правам человека», — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, после прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов.