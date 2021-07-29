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СБУ с помощью манипуляций вмешивается в кадровые назначения на таможне, – активисты

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СБУ с помощью манипуляций вмешивается в кадровые назначения на таможне, – активисты

Служба безопасности Украины с помощью манипуляций пытается вмешиваться в кадровые назначения Гостаможслужбы.

Об этом в Facebook сообщает Антикоррупционный мониторинг Львощины.

Так, 21 июля 2021 года первый заместитель главы СБУ Василий Малюк направил письмо председателю Гостаможслужбы Павлу Рябикину с просьбой уволить 22 таможенников, которые якобы находятся в санкционном списке СНБО.

Текст письма Василия Малюка, которого президент Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности 26 июля, попал в СМИ.

В «список СБУ», среди прочих, попали 11 львовских таможенников, которые якобы находятся под «санкциями СНБО»:

  • Олег Баран — начальник ТОО № 1 ТП «Яворов»;
  • Павел Небожа — госинспектор ТОО № 1 ТП «Рава-Русская»;
  • Валентина Яж — госинспектор ТОО № 2 ТП «Рава-Русская»;
  • Владимир Качмарский — начальник ТОО № 2 ТП «Яворов»;
  • Тарас Шайда — госинспектор ТОО № 3 ТП «Яворов»;
  • Сергей Ткачук — заместитель начальника оперативного отдела Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил;
  • Владимир Юськив — главный госинспектор ТОО № 2 ТП «Яворов»;
  • Назарий Донцов — госинспектор ТОО № 1 ТП «Рава-Русская»;
  • Олег Будз — заместитель начальника ТОО № 1 ТП «Мостиска»;
  • Василий Леськив — главный госинспектор ТОО № 3 ТП «Яворов»;
  • Юрий Пшеничный — начальник ВОБ Львовской таможни.
СБУ, таможня
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