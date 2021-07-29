СБУ с помощью манипуляций вмешивается в кадровые назначения на таможне, – активисты

Служба безопасности Украины с помощью манипуляций пытается вмешиваться в кадровые назначения Гостаможслужбы.
Об этом в Facebook сообщает Антикоррупционный мониторинг Львощины.
Так, 21 июля 2021 года первый заместитель главы СБУ Василий Малюк направил письмо председателю Гостаможслужбы Павлу Рябикину с просьбой уволить 22 таможенников, которые якобы находятся в санкционном списке СНБО.
Текст письма Василия Малюка, которого президент Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности 26 июля, попал в СМИ.
В «список СБУ», среди прочих, попали 11 львовских таможенников, которые якобы находятся под «санкциями СНБО»:
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