СБУ с помощью манипуляций вмешивается в кадровые назначения на таможне, – активисты

Служба безопасности Украины с помощью манипуляций пытается вмешиваться в кадровые назначения Гостаможслужбы.

Об этом в Facebook сообщает Антикоррупционный мониторинг Львощины.

Так, 21 июля 2021 года первый заместитель главы СБУ Василий Малюк направил письмо председателю Гостаможслужбы Павлу Рябикину с просьбой уволить 22 таможенников, которые якобы находятся в санкционном списке СНБО.

Текст письма Василия Малюка, которого президент Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности 26 июля, попал в СМИ.

В «список СБУ», среди прочих, попали 11 львовских таможенников, которые якобы находятся под «санкциями СНБО»: