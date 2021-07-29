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Саакашвили собирается осенью вернуться в Грузию

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Саакашвили собирается осенью вернуться в Грузию

Бывший грузинский президент Михаил Сакашвили заявил, что приедет в Грузию этой осенью, несмотря на то что находится на родине в розыске.

«Грузинский народ хочет достойной жизни и преодолеть нищету. Народ устал жить в болоте, в нищете, в безнадежности, где единственная перспектива, которую предоставляют людям, это изгнание из страны. Эти выборы все же состоятся, и я выполню свой долг, взятый перед своей нацией и историей, на этот раз приеду в Грузию перед гражданским референдумом. На этот раз Иванишвили не сможет растоптать грузинский народ, его правление закончилось», — заявил Саакашвили в своем видеообращении в Facebook.

Бывший президент раскритиковал партию «Грузинская мечта» и его основателя Бидзину Иванишвили за решение выйти из соглашения с оппозицией, которое было подписано при содействии президента Евросовета Шарль Мишеля. По словам Саакашвили, тем самым правящие власти заранее объявили о своем поражении на выборах.

Осенью в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления. Согласно подписанному 19 апреля соглашению между властями и оппозицией, инициатором которого был президент Евросовета Шарль Мишель, если правящая партия «Грузинская мечта» получит менее 43% голосов избирателей, то в стране в 2022 году должны были пройти досрочные парламентские выборы. В среду «Грузинская мечта» сообщила, что объявляет соглашение аннулированным, а досрочные выборы готова назначить даже в случае, если получит менее 53% голосов избирателей на осенних выборах, но по доброй воле.

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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении границы.

Грузия, Михаил Саакашвили
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