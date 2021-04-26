Россияне хотят добывать пресную воду для Крыма из-под Азовского моря

Исследования в Азовском море подтвердили наличие пресной воды, но перспективы ее разработки определят в июне, сказал журналистам «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов.
«Работы идут. У нас ориентировочно в июне будет уже понимание полностью, какая перспектива разработки в Азовском море. Первые исследования показывают — да, есть там палеорусла реки Дон. Какого качества вода, какой дебит она будет давать, никто пока не знает», — сказал он.
Глава Крыма добавил, что «объемы приличные». «Но главный вопрос все-таки качество. Насколько она употребима сегодня для приготовления пищи и в общем для подачи в систему водоснабжения. Надо пройти исследования. Там дальше будет видно», — добавил Аксенов.
Ранее российские власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.
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