Россияне хотят добывать пресную воду для Крыма из-под Азовского моря

Исследования в Азовском море подтвердили наличие пресной воды, но перспективы ее разработки определят в июне, сказал журналистам «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

«Работы идут. У нас ориентировочно в июне будет уже понимание полностью, какая перспектива разработки в Азовском море. Первые исследования показывают — да, есть там палеорусла реки Дон. Какого качества вода, какой дебит она будет давать, никто пока не знает», — сказал он.

Глава Крыма добавил, что «объемы приличные». «Но главный вопрос все-таки качество. Насколько она употребима сегодня для приготовления пищи и в общем для подачи в систему водоснабжения. Надо пройти исследования. Там дальше будет видно», — добавил Аксенов.

Ранее российские власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.