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Более 400 человек пострадали от лесных пожаров в Турции

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Более 400 человек пострадали от лесных пожаров в Турции

По меньшей мере 400 человек, пострадавшие при лесных пожарах в Турции, выписаны из больниц после оказания необходимой медицинской помощи. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"В результате лесных пожаров пострадали 410 человек, 400 из них выписаны. На лечении остаются 10 человек", - написал на своей странице в Twitter Коджа.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции в результате природного бедствия погибли шестеро. В настоящее время локализовано 88 очагов возгорания из 98.

Постояльцы трех пятиздвездочных отелей в Бодруме были эвакуированы из соображений безопасности из-за нового лесного пожара в регионе.

29 июля лидер страны Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнем все возможные силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе два украинских самолета-амфибии.

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Одной из главных причин возгорания в лесных массивах специалисты считают высокую температуру в регионе и сильные ветры, которые способствуют распространению огня. Однако власти не исключают и вероятность поджогов и саботажа со стороны запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Турция, пожар
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