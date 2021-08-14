В Турции потерпел крушение пожарный самолет

Пожарный самолет Бе-200 потерпел в субботу крушение на юго-востоке Турции. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства.

Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба в настоящий момент неизвестна.

Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.