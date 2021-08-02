«Газпром» снизил закачку газа в европейские ПХГ

«Газпром» в конце июля 2021 года немного снизил наполняемость европейских газовых хранилищ, но в целом закачка газа в ПХГ Европы немного растет на протяжении нескольких месяцев, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Так, одно из крупнейших европейских хранилищ — австрийское Haidach, принадлежащее СП «Газпром экспорта» и Wingas, — снизило закачку с 48,96 ГВт/час до 30,7 ГВт/ч 30 июля. При этом в течение месяца закачка российского газа колебалась в отдельные дни от нуля до вышеуказанных значений. В целом же заполняемость хранилища газом растет. Так, если 2 июля она составляла 26,4%, то к 31 июля она возросла до 31%. Всего на конец месяца в хранилище находилось 3,52 ТВт/ч газа, тогда как 2 июля этот показатель составлял 2,99 ТВт/ч.

Аналогичная ситуация в немецком ПХГ Reden, где закачка газа 30 июля снизилась с 228,8 ГВт/ч до 186 ГВт/ч. Но при этом почти половину месяца она и вовсе была на нулевых значениях, свидетельствуют данные системы. Заполненность хранилища в июле увеличилась с 8% до 9,2%. По состоянию на 31 июля там находилось 4 ТВт/ч газа, тогда как в начале июля это значение составляло 3,5 ТВт/ч.

В нидерландском хранилище Bergermeer закачка резко снизилась 27 июля — с 237 ГВт/ч до 89,7 ГВт/ч. При этом, как и в двух предыдущих случаях, в отдельные дни закачка колеблется от нулевых значений, и ситуация на конец месяца не показывает признаков тренда. Если 2 июля заполняемость хранилища составила 14,5%, то на 31 июля показатель составлял 16,8%. Всего в ПХГ на конец июля находилось 8,07 ТВт/ч газа против 6,95 ТВт/ч на начало июля.

В целом по состоянию на 31 июля заполненность ПХГ Европы оценивалась в 56,9%, тогда как в начале июля она составляла 48%. Совокупно в них находится 633,2 ТВт/ч газа против 534,4 ТВт/ч на начало месяца.