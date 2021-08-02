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В ПХГ Украины уже достаточно газа для начала отопительного сезона

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В ПХГ Украины уже достаточно газа для начала отопительного сезона

По состоянию на 1 августа в подземных хранилищах Украины (ПХГ) находится 17 млрд куб. м газа. Плановый объем достигнут за два с половиной месяца до начала отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

По данным компании, на начало августа в украинских хранилищах в режиме «таможенный склад» хранится 3,9 млрд куб. м газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

«Мы рассчитываем, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах, в Украине, а не вывозить за границу. Со своей стороны компания продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилища. По нашим внутренним планам, объемы должны быть еще больше», — прокомментировал глава ь правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Напомним, оператором сети газовых хранилищ Украины является АО «Укртрансгаз», входящее в структуру корпоративного управления НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнего периоду 2021/22 года и его прохождению.

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Планом предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 года, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд куб. метров.

Максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года — 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа. Закачка газа началась 30 апреля 2021 года.

ПХГ, отопительный сезон
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