Угрожавший взорвать гранату в здании Кабмина задержан

Силовики задержали в Киеве мужчину, который в среду угрожал взорвать гранату в здании правительства.

Владимир Прохнич нейтрализован, взрыв предотвращен.

«Полиция только что закончила специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет по нему решение», — сообщил глава Национальный полиции Игорь Клименко на брифинге у здания правительства в среду.

При этом глава Нацполиции подчеркнул: «У него в руках была граната, боевая, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию».

«Мы занимаемся расследованием этого дела, однозначно совершено преступление. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям, одна из них — самая тяжкая, ст.147 — захват заложников, до 15 лет», — рассказал глава Нацполиции.

Клименко добавил: «Очень серьезное дело. Никто не имеет права нарушать закон, брать заложников или угрожать оружием или боеприпасами».

Что касается непосредственно мотива совершения преступления, то, как отметил Клименко, это будет установлено в ходе следствия, этот человек не выдвигал никаких требований. «Говорил, что его просто достала жизнь», — добавил руководитель Нацполиции.

Он также уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с мужчиной, заложниками пока называть нельзя.

Ранее сообщалось, что в здании правительства началась полицейская операция. Весь квартал был оцеплен силовиками.

Депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко сообщил, что мужчина — сапер и ветеран добровольческого батальона «Айдар», ранее перенесший контузию.