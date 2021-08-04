Украина завоевала 11-ю медаль на Олимпиаде

Украинская спортсменка Ирина Коляденко завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе до 62 кг на Олимпийских играх в Токио.

Согласно сайту Олимпийского комитета, Ирина Коляденко одержала победу за бронзовою медаль в вольной борьбе до 62 кг, победив спортсменку из Латвии Анастасию Григорьеву.

Таким образом, у Украины уже 11 медалей в общем зачете: 1 золотая, 2 серебряные и 8 бронзовых.

Напомним, ранее сегодня украинский борец и народный депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк принес Украине первое золото. Также сегодня украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов получил серебряную медаль.