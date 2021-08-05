Войти
В Украине появятся социальные пакеты с накопительными пенсиями
реформы
В Украине появятся социальные пакеты с накопительными пенсиями
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
позиция
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

криминал
RSS

СБУ ликвидировала группировку, которая собирала «дань» с бизнесменов Харьковской области

146

Служба безопасности Украины ликвидировала преступную группировку в Харьковской области, в которую входили около 50 человек, в том числе действующие правоохранители и люди с опытом ведения боевых действий, сообщает пресс-служба СБУ.

«По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Группировка имела четкую структуру и совершала тяжкие преступления экономического и насильственного характера», — говорится в сообщении СБУ.

По информации СБУ, размер «прибыли» группировки составлял более 1 млн грн ежемесячно.

«В частности, они „обложили данью“ местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить „дань“ (в частности поджигали автомобили)», — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве подчеркивают, что группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти. «СБУ задокументировала, что преступной деятельности группировки способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета», — отмечается в сообщении.

В спецслужбе уточняют, что в ходе обысков у злоумышленников изъяты крупные суммы денег, черновые записи учета «поборов с предпринимателей», оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.

Действия злоумышленников квалифицируются по ст.255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией), ст.189 (вымогательство), ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса.

«Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении», — информируют в СБУ.

В свою очередь Офис генерального прокурора отмечает, что задержаны семеро участников группировки, в том числе организатор, подозреваемых в вымогательстве, противодействии законной хозяйственной деятельности, а также создании преступной организации и участии в ней (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206, ч. 1, ч. 2 ст . 255 УК Украины).

«Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По информации Офиса генпрокурора, преступная организация разоблачена прокурорами совместно с сотрудниками Главного следственного управления и оперативными работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Ранее сообщалось, в Харьковской области в четверг проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами которого являются члены Национального корпуса.

«На данный момент в Харьковской области действительно проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Нацкорпуса. После окончания оперативно-следственных действий мы предоставим более подробную информацию», — сообщили Интерфакс-Украина в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.

Читайте также: В Госдуме призвали украинцев уезжать из Украины в ЕС или ждать Россию

Вместе с тем, сайт Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник сообщает, что сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели серию обысков и задержали 7 членов харьковского областного отделения политической партии «Национальный корпус», среди которых Сергей «Чили» Величко, по подозрению в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

СБУ, Харьковская область
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 5 августа 2021
Среда, 4 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировала СБУ по команде Зеленского

Настоящая цель уголовного дела против Медведчука - закрыть рот всем, кто против политики Зеленского и «зеленых», нанести удар в отношении лидера оппозиции и других оппозиционных политиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016