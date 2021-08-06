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Регулятор установил максимальные цены на балансирующем рынке электроэнергии

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Регулятор установил максимальные цены на балансирующем рынке электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение установить максимальные предельные цены на балансирующем рынке электроэнергии (price caps) на уровне не выше рынка «на сутки вперед» (РСВ).

«С 10 августа 2021 года участникам рынка в своих заявках на балансирующую электрическую энергию в торговой зоне „ОЭС Украины“ указывать цену, которая не превышает ограничения цены на РСВ на этот расчетный период», — говорится в проекте соответствующего постановления НКРЭКУ.

«Мы устанавливаем фактически единый рынок price caps на всех сегментах рынка для того, чтобы участники понимали, что у них есть возможность, и она будет не такой болезненной, если что-то не получится, чтобы активно влиять на ту цену, по которой электроэнергия ими закупается», — пояснил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комиссии в пятницу.

Он призвал всех участников рынка покупать электроэнергию «по той цене, по которой нужно».

«Спрос должен совпадать с предложением. Спрос не должен формировать максимальную цену и не должен быть рынок исключительно генерирующих субъектов», — подчеркнул Коваленко.

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Как сообщалось, НКРЭКУ 30 июля повысила максимальные предельные цены (price caps) на РСВ и внутрисуточном рынке ВСР на 60,8%, или до 2000 грн/МВт-ч для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00) и на 50,6%, или до 4000 грн/МВт-ч — для часов максимальной нагрузки (с 7:00 до 23:00).

Комиссия аргументировала необходимость повышения price caps возникновением дефицита электроэнергии в отдельные часы в летний период, увеличением потребности в маневрирующих мощностях, а также ростом цены топлива для ТЭС.

электроэнергия, НКРЭКУ
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