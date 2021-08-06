Ветерана, угрожавшего подорвать гранату в Кабмине, оставили под стражей

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который 4 августа захватил помещение Кабинета министров, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Действия подозреваемого квалифицированы по ст.341 (захват государственных зданий), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием).
«Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 4 августа в здание Кабинета министров Украины вошел мужчина, который угрожает подорвать гранату. В столице была начата специальная полицейская операция, с мужчиной велись переговоры.
Позже глава Национальный полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители задержали и обезвредили мужчину, он будет подозреваемым. При этом глава Нацполиции подчеркнул, что у задержанного в руках была боевая граната, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию.
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