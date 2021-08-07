На юге Турции не взяты под контроль только 5 лесных пожаров

Тушение пяти лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе четырех в курортной провинции Мугла, сообщил глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун.

«С 28 июля 220 из 225 лесных пожаров взяты под контроль, в пяти точках провинций Мугла (Кёйджегиз, Каваклыдере, Милас, Ятаган) и Ыспарта (Сютчюлер) пожары продолжаются», — написал Алтун в Twitter.

Накануне управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти — в провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава Минздрава страны Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших — до 864.