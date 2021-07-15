В Украине за сутки зафиксировано более 600 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 589 человек, 20 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 14 июля 2021 в Украине зафиксировано 623 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 37, медработников — 12). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 387 человек, летальных случаев — 20, выздоровели — 589 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в четверг утром.
Днем ранее, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания COVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 242 868 человек, выздоровели 2 179 665 человек, летальных случаев — 52 685.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.
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