Через 20 лет две третьих авто в мире будут электрокарами

Ежегодные продажи электромобилей, как ожидается, возрастут с 3 до 66 млн к 2040 году. Такие прогнозы опубликовало в понедельник агентство Bloomberg.

Примерно через 20 лет, по оценкам экспертов, на долю автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) будет приходиться лишь 1/3 рынка. Подобное развитие событий, отмечает агентство, возможно благодаря улучшению показателей электромобилей, развитию соответствующей инфраструктуры, а также политике стран, ориентированной на развитие экологически чистых транспортных средств. Предполагается, что лидерами по переходу на электрокары станут Китай и страны Европы.

Целый ряд ведущих мировых автомобилестроителей также объявил о переходе в ближайшие годы на выпуск электрокаров. Американская компания General Motors рассчитывает осуществить переход к 2035 году. В ближайшие годы переориентироваться на производство таких транспортных средств намерены британские Jaguar Land Rover и Bentley Motors.