Финляндия с 9 августа открывает границы для украинцев

Финские власти с понедельника, 9 августа, открыли въезд для туристов из Украины, сообщает интерактивный ресурс Министерства иностранных дел Украины.

«С 09.08.2021 года пассажирское движение между Финляндией и Украиной нормализуется. Всем гражданам Украины (без исключений), которые приедут в Финляндию прямым рейсом из Украины, или транзитом через страны, которые также включены в „зеленый список“ Финляндии, будет разрешено въехать на территорию страны. Однако, в дальнейшем остаются в силе карантинные требования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, в частности, все лица, прибывающие из любых третьих стран (в том числе с Украиной) и прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, освобождаются от обязательного тестирования и прохождения карантина при условии, что после получения второй дозы вакцины от Сovid-19 прошло 14 дней.

«Финляндией признаются следующие вакцины: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (прежнее название Moderna), Vaxzevria (прежнее название COVID-19 Vaccine AstraZeneca), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), BIBP/Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac», — отмечают в МИД.

Там подчеркивают, что граждане Украины, которые не имеют подтверждения полного курса вакцинации во время пересечения государственной границы Финляндии, должны предоставить сертификат, подтверждающий получение первой дозы вакцины, которая признается Финляндией (при этом обязательным является прохождение ПЦР-теста в течение 72 часов после прибытия в Финляндию), сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в Украине, который не сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы (при этом обязательным является прохождение ПЦР-теста в течение 72 часов после прибытия в Финляндию).

«Без наличия указанных выше документов или при наличии подтверждения о том, что лицо переболела Covid-19, граждане Украины будут направлены на прохождение ПЦР-теста на пограничном пункте контроле. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста в течение 72 часов после прибытия в Финляндию», — подчеркивают украинские дипломаты.

Они добавляют, что прохождение двух ПЦР-тестов после приезда в Финляндию является бесплатным для всех путешественников.