В аэропорту «Борисполь» открылся пункт массовой вакцинации

В Международном аэропорту «Борисполь» 9 августа заработал пункт массовой вакцинации от СOVID-19.
Как отмечается в сообщении аэропорта в понедельник, вакцинация будет проходить в помещении терминала «D» на первом этаже ежедневно с 9:00 до 15:00.
Прививаться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.
Вакцинация бесплатная, без предварительной записи в формате живой очереди.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.
Пункт открыли согласно решению Министерства здравоохранения Украины.
Вакцинацию проводит бригада «Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи».
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