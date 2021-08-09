Меркель посетит Киев накануне Дня независимости

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Украину 22 августа, сообщил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
«Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы», — написал Никифоров на странице в Facebook.
Как сообщалось, 23 августа, в Киеве пройдет первый, учредительный, саммит платформы по деоккупации Крыма — «Крымская платформа». Всего своё желание участвовать в работе платформы подтвердили уже около 40 стран мира.
Последний раз Владимир Зеленский и Ангела Меркель встречались 12 июля в ходе официального визита украинского президента в Германию. Они обсуждали ряд вопросов, в частности пути мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
По итогам обсуждения немецкий канцлер выступила за имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также выразила приверженность Германии Минским договоренностям.
30 августа Зеленский встретится со своим американским коллегой Джо Байденом.
Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, во время встречи Зеленского и Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности. Ранее он также заявлял о том, что встреча президентов США и Украины определит динамику двусторонних отношений обеих стран на следующие годы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016