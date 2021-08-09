Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым

Беларусь признает Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию. Об этом заявил в понедельник глава Беларуси Александр Лукашенко в «Большом разговоре с президентом» с участием около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов.

«Когда Беларусь Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», — сказал Лукашенко, рассуждая на тему интеграции России и Беларуси.

Глава Беларуси при этом подчеркнул, что пойдет на этот шаг, хотя его «многое связывает».

«Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали — Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю, — заявил Лукашенко. — Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым признаю, и все остальное».