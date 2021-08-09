Лукашенко заявил, что задержание Протасевича в Минске «заказал» Запад

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не рад тому, что оппозиционный блогер Роман Протасевич находится в стране, но его задержание в Минске якобы «заказал» Запад.

«Я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его «заказали», — сказал он в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности.

Президент посетовал, что в связи с этим сейчас приходится защищать блогера, потому что если что-то случится с Протасевичем, то придется отвечать властям Беларуси, так как он находится на ее территории.

«Убивал бы Лукашенко Протасевича, не убивал — он здесь, я несу за него ответственность. Я честно говорю, что уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался», — отметил он.