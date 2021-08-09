Войти
Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым
дружба народов
Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым
Шмыгаль обещает стимулировать вагоно- и локомотивостроение в Украине
официально
Шмыгаль обещает стимулировать вагоно- и локомотивостроение в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Лукашенко заявил, что задержание Протасевича в Минске «заказал» Запад

257
Лукашенко заявил, что задержание Протасевича в Минске «заказал» Запад

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не рад тому, что оппозиционный блогер Роман Протасевич находится в стране, но его задержание в Минске якобы «заказал» Запад.

«Я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его «заказали», — сказал он в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности.

Читайте также: Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым

Президент посетовал, что в связи с этим сейчас приходится защищать блогера, потому что если что-то случится с Протасевичем, то придется отвечать властям Беларуси, так как он находится на ее территории.

«Убивал бы Лукашенко Протасевича, не убивал — он здесь, я несу за него ответственность. Я честно говорю, что уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался», — отметил он.

Александр Лукашенко, Роман Протасевич
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 9 августа 2021
Воскресенье, 8 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016