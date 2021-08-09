Талибы захватили столицу еще одной афганской провинции

Боевики движения «Талибан» заявили о захвате административного центра очередной афганской провинции, сообщает Al Jazeera. Согласно заявлению боевиков, они взяли под контроль административный центр Айбак провинции Саманган на севере Афганистана. Вчера, 8 августа, стало известно о захвате талибами центра провинции Тахар.

Заместитель губернатора Самангана Сефатулла Самангани подтвердил AFP факт захвата. "«Талибан» полностью контролирует ситуацию«,— заявил он. До этого официальный представитель «Талибана» сообщил, что все правительственные и полицейские объекты в Айбаке «зачищены».

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода иностранного контингента. 22 июля талибы заявили, что контролируют 90% границ Афганистана. Власти это отрицают.