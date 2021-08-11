В Египте введут минимальные цены на размещение в отелях

В Египте с 1 ноября введут минимальные цены на размещение в четырех- и пятизвездочных отелях, сообщил журналистам министр туризма Халед аль-Анани.
Сутки проживания в пятизвездочном отеле обойдутся минимум в $40, а в четырехзвездочном — $28. «Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис», — заявил аль-Анани. По словам министра, в отелях два месяца работают комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам.
Глава Минтуризма добавил, что правительство помогает восстановиться сектору туризма, пострадавшему от пандемии, и предоставляет отраслевым предприятиям льготы. Их получают и авиакомпании, в том числе зарубежные: власти снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50% и сделали скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.
Также власти планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта. По словам министра, авиабилет туда-обратно обойдется в $99. Аль-Анани отметил, что цель этих программ — привлечь как можно больше иностранных туристов.
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