В Турции четыре человека погибли при наводнении

Четыре человека погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствиям страны (AFAD) в четверг.

«Четыре человека погибли при наводнение в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне», — сообщило ведомство.

Отмечается, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются.

Ранее турецкие власти сообщали о 13 пострадавших из-за наводнения и селей в провинциях Синоп, Бартын, Кастамону, была эвакуирована больница города Айванджик провинции Синоп.