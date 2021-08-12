Талибы заявили о захвате еще одного города

Радикальное движение «Талибан» сообщило, что захватило город Газни (находится в 150 км от Кабула), столицу одноименной провинции в центре Афганистана. Глава провинциального совета Насир Ахмад Факири заявил AFP, что боевики взяли под свой контроль ключевые районы города — офис губернатора, штаб-квартиру полиции и тюрьму.

Представитель радикального движения Кари Юсуф Ахмади утверждает, что боевики также установили контроль над рядом других объектов в Газни. По его словам, десять военных афганского правительства сдались в плен, большое количество военных погибло.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода военного контингента США и НАТО. Талибы захватили уже шесть провинций в стране. По данным Минобороны РФ, «Талибан» взял под контроль афганские границы с Узбекистаном и Таджикистаном. В Евросоюзе считает, что боевики контролируют 65% территории Афганистана.