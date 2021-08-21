Число жертв наводнений на севере Турции превысило 80

Число погибших в результате вызванных осадками паводков и схода селей в Черноморском регионе на севере Турции возросло до 81-го.
Об этом сообщает Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
«Из-за наводнения погиб 81 гражданин (70 в провинции Кастамону, 10 в Синопе, 1 в Бартини). Общее количество пропавших составляет 16: 10 в Кастамону и 6 в Синопе», — заявляет AFAD.
Поисково-спасательные операции продолжаются. В них задействованы более 10,6 тысячи спасателей, 12 вертолетов, дроны и один БПЛА, почти 1317 служебных машин, 1317 единиц строительной техники, более десятка лодок и корвет.
За все время эвакуированы 4,6 тысячи человек.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей и значительными разрушениями в результате наводнений.
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