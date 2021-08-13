На Харьковщине 16-летнюю девушку ударило током, когда она забралась на крышу товарняка ради селфи

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования 16-летней девушки, которую ударило током на железнодорожной станции Купянск-Узловой (Харьковская обл).
«Установлено, что она залезла на крышу вагона товарного поезда, который находился на станции. При попытке сфотографироваться девушку ударило током, в результате чего ее отбросило на рельсы», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Девушку с ожогами конечностей доставили в ожоговое отделение Харьковской больницы скорой и неотложной помощи.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Аслана Цогоева, сейчас пострадавшая находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.
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