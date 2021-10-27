У нардепа Кивы конфисковали активы на 1,25 млн грн

Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердили решение суда первой инстанции, которым у народного депутата (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») конфисковывались 1,25 млн грн как необоснованный актив от якобы аренды жомовой ямы, сообщает Центр противодействия коррупции.

«Сегодня адвокаты совершили неожиданный ход. Они утверждали, что яма — это не совсем яма, потому что под ней якобы есть целая нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов) и поэтому цена аренды была такой дорогой. Они просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу. Адвокаты также заявили, что стоимость ямы в несколько десятков раз выше из-за подземного хранилища», — указывается в сообщении ЦПК в телеграмм-канале.

Суд оставил ходатайство без удовлетворения и оставил в силе решение ВАКС от 13 августа 2021 года о гражданской конфискации необоснованных активов.

Отмечается, что это первый миллион, который Украина получит в бюджет с помощью инструмента гражданской конфискации необоснованных активов.

Как сообщалось, с иском о конфискации в суд в мае 2021 года обратились прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Отмечалось, что САП при содействии НАПК и НАБУ был выявлен факт получения нардепом Ильей Кивой необоснованного актива. Было установлено, что нардеп, несмотря на то, что не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочий по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности.

За аренду недвижимости нардеп противоправно получил 1 млн 242 236 грн. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата в качестве комиссионного дохода за проведение безналичных банковских операций.

13 августа ВАКС постановил взыскать необоснованные активы в доход государства.