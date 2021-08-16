В порту «Южный» выявили многомиллионную партию кокаина

В Одесской области правоохранители выявили партию кокаина, которая прибыла в порт «Южный» на контейнеровозе из Эквадора, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«Правоохранители обнаружили скрытое от таможенного контроля наркотическое средство „кокаин“, контрабандно перемещенное в Украину. Наркотик прибыл из Республики Эквадор через контейнерный терминал одного из портовых операторов в технологических полостях морских рефрижераторных контейнеров с грузом бананов в 50 брикетах весом брутто около 60 кг», — указывается в сообщении.
Стоимость изъятой партии кокаина на «черном рынке» составляет ориентировочно $10 млн.
Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, привлечение их к уголовной ответственности и предупреждение совершения новых преступлений.
Также проверяется причастность к контрабанде очередной партии наркотика задержанных ранее трех членов международной преступной группировки — граждан Албании, Румынии и Украины.
Как сообщалось, 9 августа Служба безопасности Украины заблокировала контрабандный канал транзитной переправки наркотиков из Латинской Америки в Евросоюз. В ходе спецоперации в Одессе задержаны трое соорганизаторов наркобизнеса. По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций «Ндрангета».
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