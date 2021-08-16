Афганские телеканалы начали транслировать чтение Корана

Практически все афганские телеканалы перешли на трансляцию чтения Корана или новостей о действиях движения «Талибан», передает РИА Новости.

Отменена трансляция телепрограмм. Только на одном из каналов продолжается трансляция документальных исторических фильмов. Ранее в это время по афганским каналам шли разные развлекательные программы

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.