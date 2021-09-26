В Индии уже сделали более 850 млн прививок против коронавируса

Общее количество прививок против коронавирусной инфекции, сделанных в Индии, превысило в воскресенье 850 млн, за минувшие сутки в стране сделано более 6,8 млн прививок. Об этом сообщает в воскресенье министерство здравоохранения и благополучия семьи в пресс-релизе, опубликованном на сайте пресс-службы правительства Индии.
«С введением 6 842 786 доз вакцины за последние 24 часа охват вакцинацией против COVID-19 в Индии преодолел рубеж 850 млн и составил 856 081 527 доз, согласно предварительным докладам на 7 часов утра сегодня (04:30 по Киеву)», — говорится в документе. Это число еще может несколько увеличиться по мере поступления информации из отдаленных районов.
По данным ведомства, из этого количества получили обе дозы препарата и считаются полностью привитыми более 225,2 млн человек. Таким образом индийским медикам удалось вакцинировать порядка 70% взрослого населения как минимум одной дозой, более 30% взрослых полностью привиты. Согласно планам правительства, все взрослые индийцы должны быть вакцинированы до конца текущего года. Население страны составляет порядка 1,3 млрд человек.
Как указал Минздрав Индии, за минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в стране составило 28 326, общее число заразившихся достигло 33 652 745. Умерли от осложнений инфекции 446 918 человек.
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