В Японии установили новый суточный антирекорд по заражениям коронавирусом

Власти Японии выявили за прошедшие сутки 23 917 случаев заражения новым коронавирусом, что стало очередным максимумом соответствующего показателя. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в пятницу — 20 293 случая. В этот же день суточный максимум числа инфицированных был обновлен и в Токио — 5 773 случая. Всего с начала пандемии заражение было обнаружено у более чем 1,2 млн человек, умерли более 15,5 тыс. инфицированных. При этом в японских больницах остаются порядка 1,7 тыс. зараженных с тяжелыми симптомами, с начала распространения инфекции выздоровели почти 1 млн инфицированных.

17 августа премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга признал на пресс-конференции, что в стране наступила кризисная ситуация в сфере борьбы с распространением коронавируса.

Для сдерживания распространения инфекции японское правительство 17 августа приняло решение продлить до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио и еще пяти префектурах. Помимо этого, действие режима было дополнительно расширено на семь префектур. Кроме того, до 12 сентября еще в 16 префектурах будут введены усиленные меры против распространения коронавируса. Соответствующий режим и меры предполагают, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия.