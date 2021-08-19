Charlie Hebdo вышел с карикатурой на Месси и талибов

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил карикатуру на запрещенное в России террористическое движение «Талибан» и Лионеля Месси.
Новый номер журнала вышел с обложкой, на которой изображены женщины в паранджах с надписью Messi и цифрой 30. Это главные темы последней недели — захват власти в Афганистане «Талибаном» и переход аргентинского футболиста Лионеля Месси из «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен», где он будет выступать под 30-м номером.
«Талибан»: это хуже, чем мы думали!» — говорится в подписи к карикатуре.
Владельцем ПСЖ является катарский фонд Qatar Sports Investments. Ранее эту страну не раз обвиняли в финансировании международных террористов.
10 августа один из лучших футболистов в мире Месси подписал контракт с ПСЖ. «Барселона» не смогла продлить с ним соглашение из-за финансовых ограничений.
15 августа движение «Талибан» вошло в столицу Афганистана Кабул и объявило о полном контроле над страной. Президент Ашраф Гани бежал из страны.
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