Зеленский прокомментировал возможность второго срока

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока что слишком рано говорить о возможности его повторного баллотирования на пост.

«Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром», — сказал Зеленский в интервью изданиям Washington Post и 4 другим изданиям.

На вопрос, рассматривает ли он в принципе возможность второго срока, Зеленский уточнил, что хочет завершить «некоторые вещи».

«Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция», — объяснил он.