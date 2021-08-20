Украина сократила транзит газа до 25,5 млрд кубометров

В январе-июле 2021 года Украина сократила транзит природного газа на 14,4% до 25,52 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении государственного предприятия «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины».
«В июле 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,848 млрд куб. м. За отчетный период „Оператор ГТС Украины“ протранспортировал в Польшу 0,34 млрд куб. м газа, в Словакию — 2,514 млрд куб. м, в Венгрию — 0,804 млрд куб. м, в Молдову — 0,189 млрд куб. м», — говорится в нем.
Отмечается, что среднесуточный транзит составил 124 млн куб. м.
Также в «Операторе ГТС Украины» подчеркнули, что «Газпром» использует все забронированные мощности и не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.
Как сообщалось, «Газпром» искусственно снижает запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы.
5 августа стоимость природного газа на нидерландском газовом хабе TTF по контракту day-ahead (на день вперед) повысилась на 6,6% до 515,88 доллара/тыс. куб. м по сравнению с 29 июля (483,8 доллара/тыс. куб. м).
В 2020 году Украина сократила транзит газа через свою газотранспортную систему в Европу на 38% до 55,8 млрд куб. м по сравнению с 2019 годом.
Цена импортного газа увеличилась до рекордных $357,3/тыс. куб. м.
Также украинским потребителям предложили сезонные тарифы на газ на время отопительного сезона.
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